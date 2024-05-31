Черданцев – о Дзюбе: «В таком возрасте довольно сложно выдерживать наш календарь»

Георгий Черданцев, комментатор и телеведущий, высказался о 35-летнем форварде Артёме Дзюбе.
Напомним, 29 мая «железнодорожники» на своих страницах сообщили, что Дзюба покинет клуб.
- В таком возрасте довольно сложно выдерживать наш календарь со всеми разъездами и перелетами. Но играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо, - цитирует комментатора «Матч ТВ».
Дзюба, который является лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги, имеет в своём активе четыре титула РПЛ и два кубка страны. Ранее футболист выступал за «Спартак», «Зенит» и ряд других клубов.
В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же ассистов на партнёров.
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