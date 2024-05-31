Черданцев – о Дзюбе: «В таком возрасте довольно сложно выдерживать наш календарь»

Георгий Черданцев, комментатор и телеведущий, высказался о 35-летнем форварде Артёме Дзюбе.

Напомним, 29 мая «железнодорожники» на своих страницах сообщили, что Дзюба покинет клуб.

- В таком возрасте довольно сложно выдерживать наш календарь со всеми разъездами и перелетами. Но играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо, - цитирует комментатора «Матч ТВ».

Дзюба, который является лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги, имеет в своём активе четыре титула РПЛ и два кубка страны. Ранее футболист выступал за «Спартак», «Зенит» и ряд других клубов.

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же ассистов на партнёров.