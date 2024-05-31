Савичев: «Были варианты с клубами РПЛ, но мечта – выйти с «Акроном» в Премьер-лигу»

Константин Савичев, футболист «Акрона», рассказал, что у него были предложения от клубов РПЛ.

При этом полузащитник отметил, что хочет выйти в Высший дивизион со своей нынешней командой.

- У меня неоднократно возникали варианты с клубами РПЛ, но я их отклонял в пользу нашей команды. Мечта одна - выйти с «Акроном» в Премьер‑лигу, - цитирует 30-летнего футболиста «Матч ТВ».

«Акрон», который был основан в 2018 году, имеет шансы выйти в РПЛ на следующий сезон. Клуб из Жигулёвска сыграет с «Уралом» в стыковых матчах, в первой игре «Акрон» победил со счётом 2:0, а ответная встреча пройдёт 1 июня.

В минувшем сезоне Первой лиги «Акрон» финишировал на третьей позиции в таблице.