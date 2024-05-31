Экс-игрок «Спартака»: «Пари НН» заслужил вылет в Мелбет-Первую лигу»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор высказался о возможном вылете «Пари НН» в первый дивизион.

«Пари НН» заслужил вылет в Мелбет-Первую лигу? Думаю, заслужил. На данный момент команды в «Пари НН» нет, хотя футболисты неплохие», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги нижегородский коллектив финишировал на 13-м месте и попал в стыковые матчи. В первом поединке за место в элитном дивизионе «Пари НН» на своем поле проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 1 июня.