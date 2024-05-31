На багаже «Спартака»: Кого возглавит Слишкович

Владимир Слишкович покинул «Спартак», и объяснение этому лишь одно. Босниец не хочет больше работать помощником, а видит себя в роли главного тренера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ищет боснийцу новое место работы.

Слишкович может получить работу в России

Владимир Слишкович разумно полагает, что в ближайшее время он может возглавить команду в России. Босниец женат на русской девушке, он говорит на нашем языке. При этом Слишкович исполнял в «Спартаке» роль главного тренера и проиграл лишь однажды. Справедливости ради стоит отметить, что именно Кубок России был важнейшим турниром. Можно сколько угодно говорить, что в Премьер-лиге босниец никому не уступал, но это уже не имело значения, в отличие от второго по значимости турнира.

Так или иначе, понятно, почему Слишкович полагает, что может в ближайшее время получить работу в России уже в качестве главного тренера. Адаптация не нужна, свои умения он показал. При этом интересы Слишковича представляет Марьяна Кашчелан – жена экс-полузащитника ряда отечественных команд. Как агент, она имеет хорошие связи внутри России, так что можно предположить, что варианты у наставника будут.

Вряд ли речь о Премьер-лиге

Хотя Слишкович трудился в элите, сложно представить, что летом он примет какую-то команду на высшем уровне. Тут вопрос не в способностях тренера, а в отсутствии вакантных мест. В первых 11 командах таблицы тренеры есть, и смена не планируется. В «Оренбурге» могут задуматься о смене Деограсии, но это не выглядит обязательным шагом.

«Пари НН» и «Урал» точно нуждаются в смене наставников, но для начала есть сомнения, что команды вообще останутся в элите. Если это случится, то кандидатуру Слишковича рассмотреть могут, но скорее будут искать более надежный вариант. Новички же Премьер-лиги точно не будут менять нынешних тренеров на боснийца, в этом просто нет логики.

Кого Слишкович может возглавить в Первой лиге?

Сразу на ум приходит «Балтика», причём причин здесь несколько. Судя по всему, Сергей Игнашевич покинет Калининград. Информация об этом просочилась после того, как команда официально вышла из Премьер-лиги. При этом показательно, что до информации об Игнашевиче в «Спартаке» говорили, что Слишкович останется, то есть у боснийца появились причины передумать. В пользу этого варианта говорит и тот факт, что как раз у Марьяны Кашчелан тесные связи с калининградцами.

Если говорить о Первой лиге, то Слишковича можно увидеть и в «Урале» с «Пари НН», если они вылетят. Если клубы останутся в элите, то босниец выглядит спорным вариантом, а вот для второго по уровню дивизиона это кажется вполне рабочей версией.

В целом в Первой лиге у Слишковича может быть много вариантов. Ставка на боснийца не будет выглядеть чем-то странным или удивительным.

Соседние страны

Вполне можно представить, что Слишкович уедет в Беларусь, Армению или Казахстан. Команды из соседних чемпионатов следят за Премьер-лигой, и хороший опыт в «Спартаке» может стать основанием для приглашения боснийца. Сам Слишкович при этом вряд ли будет отказываться, ведь ему сейчас крайне важно наработать на резюме. Пара месяцев в «Спартаке» – это мало для интересного вызова. Если же к этому добавить хороший результат в другом чемпионате, то уже проще надеяться на новое приглашение.

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Роман Андреев