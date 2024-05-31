Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана по семейным обстоятельствам. Об этом информирует пресс-служба федерации футбола страны.

«Главный тренер Магомед Адиев подал в отставку со своей должности, мотивируя это тем, что принял такое решение из-за семейного положения», - гласит сообщение федерации.

Напомним, что Адиев совмещал работу в сборной Казахстана и грозненском «Ахмате. Его трудовой договор с клубом рассчитан до 1 июня.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги команда из Грозного набрала 35 баллов и заняла десятое место в турнирной таблице.