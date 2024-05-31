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Генич отреагировал на мировую Глушакова и Карреры

31 Мая 2024 • 08:59 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о встрече бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры и экс-футболиста «красно-белых» Дениса Глушакова.

«Мама мия. Даже я был в шоке, представляете реакцию Массимо», - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Напомним, что во время совместной работы в «Спартака» между Каррерой и Глушаковым возник конфликт. Итальянский тренер даже отправил россиянина во вторую команду «красно-белых».

Массимо возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем московский коллектив стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Константин Генич Массимо Каррера ещё теги
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