Генич отреагировал на мировую Глушакова и Карреры

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о встрече бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры и экс-футболиста «красно-белых» Дениса Глушакова.

«Мама мия. Даже я был в шоке, представляете реакцию Массимо», - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Напомним, что во время совместной работы в «Спартака» между Каррерой и Глушаковым возник конфликт. Итальянский тренер даже отправил россиянина во вторую команду «красно-белых».

Массимо возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем московский коллектив стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.