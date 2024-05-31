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Российский тренер заявил, что ещё осенью знал об отставке в «Краснодаре»

31 Мая 2024 • 08:44 Комментировать

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара» в начале второй части сезона.

«Слухи доходили и раньше, даже осенью. Поэтому трудно удивиться, когда ты ранее об этом уже слышал. Но если говорить глобально, то удивился. Всё-таки коней на переправе не меняют», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что вместо Ивича был назначен российский специалист Мурад Мусаев, который ранее уже работал с командой. Под его руководством краснодарский коллектив занял второе место в итоговой таблице чемпионата страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Игорь Осинькин Владимир Ивич ещё теги
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