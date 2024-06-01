Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему Марцел Личка не является лучшим тренером РПЛ в минувшем сезоне.

«Если бы «Динамо» стало чемпионом, то Личка бы стал лучшим тренером. Хотя он хорошо поработал с «Динамо», но, я думаю, что Семак сделает золотой дубль, и он заслуживает звание лучшего тренера в этом сезоне. Он даже с таким средним «Зенитом» смог взять все трофеи, а это говорит о его мастерстве.

Лички был один шаг до лучшего тренера, но он с ним не справился, но всё равно сезон провёл хороший», — сказал Булыкин.