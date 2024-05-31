Чичерин: «Акрон» может задержаться в РПЛ и стать твёрдым середняком»

Бывший футболист тольяттинского «Акрона» Никита Чичерин высказался о перспективах команды в Премьер-лиге. В первом стыковом поединке клуб уверенно победил екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0.

«Я бы не списывал «Урал», думаю, они просто так не отпустят. При грамотном подходе «Акрон» может задержаться в РПЛ и стать твёрдым середнячком», - передает слова Чичерина Metaratings.ru.

Ответный стыковой поединок за место в Премьер-лиге между «Акроном» и «Уралом» состоится на стадионе в Тольятти. Дата проведения встречи – 1 июня. Начало запланировано в 15:00 по московскому времени.