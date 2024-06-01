Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему Марцел Личка является лучшим тренером в сезоне-2023/24.

«К сожалению, у нас в этом году выбора практически не было. Ни один новый тренер не появился и не заявил о себе, как какое-то открытие. Тот же Личка в «Оренбурге» проявил себя, показал, что у него есть знания, как поставить игру команде.

В «Крыльях Советов» тоже видно, что Осинькин пришёл и команда заиграла так, что любо-дорого было посмотреть. К сожалению, каждый год из команды уходят ведущие футболисты. Тем не менее «Крылья Советов» остаётся ведущей командой РПЛ.

Поэтому на этом фоне Личка выглядит лидером за звание лучшего тренера РПЛ», — сказал Колосков.