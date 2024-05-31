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Семшов высказал мнение об отставке Ганчаренко

31 Мая 2024 • 07:37 Комментировать

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов высказался об отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера екатеринбургского «Урала». Об увольнении белорусского специалиста было объявлено в четверг, 30 мая.

«С одной стороны - это неожиданное решение. Но после поражение от «Акрона» на такой шаг пошло руководство, чтобы завести игроков. Посмотрим, как повлияет отставка Ганчаренко на игроков», - поделился мнением Семшов в эфире «Все на Матч».

В первом стыковом матче за место в Премьер-лиге «Урал» на своем поле потерпел поражение от «Акрона» со счетом 0:2. Ответная встреча состоится в Тольятти 1 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
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