Михаил Кержаков прокомментировал возможный трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мыслями о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский клуб «ПСЖ».
«Для меня это неожиданность. Хотя я считаю, что ему нужно ехать в Европу играть, потому что у него хорошие данные и качества. Этот чемпионат он перерос, ему нужно новые вызовы бросать», - рассказал Михаил на ютуб-канале «СБГ Шоу».
Ранее сообщалось, что 25-летний Сафонов прибыл в Париж для подписания контракта. Стороны могут заключить пятилетнее трудовое соглашение. Сумма потенциального трансфера оценивается в 20 миллионов евро.
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