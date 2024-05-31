Михаил Кержаков прокомментировал возможный трансфер Сафонова в «ПСЖ»

«Для меня это неожиданность. Хотя я считаю, что ему нужно ехать в Европу играть, потому что у него хорошие данные и качества. Этот чемпионат он перерос, ему нужно новые вызовы бросать», - рассказал Михаил на ютуб-канале «СБГ Шоу».