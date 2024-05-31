«Локомотив» может подписать нападающего «Зенита» после ухода Дзюбы

Столичный «Локомотив» хочет усилить атакующую линию после расставания с 35-летним форвардом Артёмом Дзюбой. Клуб хочет подписать сразу двух нападающих грядущим летом, об этом рапортует Transfermarkt.

Согласно сведениям источника, в шорт-лист «железнодорожников» попали сразу несколько футболистов: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург»), Иван Сергеев («Зенит»), Мохамед Конате («Ахмат») и Егор Голенков («Ростов»).

По итогам минувшего сезона «Локомотив» набрал 53 балла в 30 турах Российской премьер-лиги. Подопечные Михаила Галактионова финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.