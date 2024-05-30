Мор рассказал, как «Урал» сможет избежать вылета из РПЛ

В минувшую среду «Урал» сенсационно проиграл первый стыковой матч за право выступать в следующем сезоне РПЛ – тольяттинскому «Акрону», да ещё и дома, 0:2. Но у уральского клуба ещё есть шансы на сохранение места в элите, впереди ответный матч.

Бывший футболист Эдуард Мор рассказал, благодаря чему «Урал» может переломить ситуацию в паре.

«Два мяча уральцам отыграть по силам. По составу они выглядят нормально. Если выйдет основа, если они агрессивно будут играть с первых минут и получится забить в первом тайме, клуб может и остаться», - говорит Мор для телеканала «Матч ТВ».

Ответная игра пары состоится в субботу, 1 июня.