Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оласа рассказал, почему доволен переходом в «Краснодар»

30 Мая 2024 • 22:44 Комментировать

Лукас Оласа, латиноамериканский легионер «Краснодара» рассказал, почему доволен тем, что оказался в российском клубе.

«Переходом доволен, в клубе хорошо ко мне относятся, как и все люди, которые здесь работают. С тем результатом, которого мы достигли, с футболом, в который мы играли, сезон оказался ярким», - говорит Оласа для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Оласа оказался в «Краснодаре» летом 2023 года. За первый в России сезон он смог сыграть за «быков» в 29 матчах РПЛ и Кубка России суммарно, забить в них гол и сделать два ассиста.

Его «Краснодар» по итогу сезона занял в турнирной таблице РПЛ второе место, уступив чемпиону страны, «Зениту, всего лишь один балл.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Лукас Оласа
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру Мюллер прокомментировал назначение Компани в «Баварию» Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч» Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры Беллингем признался, что думает о трансфере Мбаппе в «Реал» Флик мечтает поработать в «Барселоне» с двумя звёздами Бундеслиги Криштиану Роналду закрыл чемпионат дублем в ворота «Аль-Иттихада» Бензема и поставил рекорд по голам за сезон УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Флуминенсе» «объявил» о трансфере Холанна Винисиус высказался о вероятном трансфере Мбаппе в «Реал»
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Барселона» объявила об увольнении Хави Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Рыбин: Если ехать на ЧМ, то за золотыми медалями Кожевников сравнил КХЛ и НХЛ Ярославский «Локомотив» хочет летом подписать двух новых форвардов Плющев: Финны никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея Экс-главный тренер сборной России: Дальше четвертьфинала на ЧМ мы бы не прошли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Мая
22:44 · Россия. Премьер-лига
Оласа рассказал, почему доволен переходом в «Краснодар»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Селюк сообщил, что Конате не останется в РПЛ
21:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Арчегов выделил лучших игроков РПЛ по итогам сезона
21:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Агкацева: Трансфер Сафонова позволит другим игрокам двигаться в Европу
21:36 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший вратарь сезона РПЛ по числу сейвов, его команда избежала вылета
21:28 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ушёл в отпуск до 17 июня
21:21 · Россия. Премьер-лига
Оласа остался доволен сезоном «Краснодара»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Гуарирапы отреагировал на новость о выкупе игрока эксклюзив
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Барриос находится на пути к становлению легенды РПЛ» — агент
20:44 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Основной причиной приглашения Глушенкова в «Зенит» будет то, что он – россиянин»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Сборная России перед матчем с Беларусью лишилась защитника официально
20:37 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Глушенков пригодился бы «Зениту»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Мусаев хочет играть за счёт опытных футболистов»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «В «Зените» есть какой-то крот»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Гелоян: «У Сперцяна очень хороший шанс уехать в Европу»
Все новости
Рекомендуем