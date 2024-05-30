Оласа рассказал, почему доволен переходом в «Краснодар»

Лукас Оласа, латиноамериканский легионер «Краснодара» рассказал, почему доволен тем, что оказался в российском клубе.

«Переходом доволен, в клубе хорошо ко мне относятся, как и все люди, которые здесь работают. С тем результатом, которого мы достигли, с футболом, в который мы играли, сезон оказался ярким», - говорит Оласа для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Оласа оказался в «Краснодаре» летом 2023 года. За первый в России сезон он смог сыграть за «быков» в 29 матчах РПЛ и Кубка России суммарно, забить в них гол и сделать два ассиста.

Его «Краснодар» по итогу сезона занял в турнирной таблице РПЛ второе место, уступив чемпиону страны, «Зениту, всего лишь один балл.