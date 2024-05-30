Селюк сообщил, что Конате не останется в РПЛ

Дмитрий Селюк, который представляет интересы форварда Мохамеда Конате, рассказал о будущем своего клиента.

Ранее в «Ахмате», за который выступает нападающий, сообщили, что футболист не останется в грозненском клубе.

- Я веду работу по Европе, мы рассчитываем перейти туда. Скорее всего, в России он не останется. Думаю, что чуть позже мы пообщаемся, как только он вернется из сборной, - цитирует агента форварда «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 26-летний Конате принял участие в 35 матчах за «Ахмат» во всех турнирах и 13 раз поразил ворота соперников, отдав при этом одну голевую передачу.