Известна главная задача столичного ЦСКА на грядущее летнее трансферное окно. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в приоритете «красно-синих» - усиление позиции нападающего.

В связи с этим, «армейцы» могут вернуться к кандидатуре Вендела – 23-летнего форварда из дубля «Порту».

Напомним, что ЦСКА минувший сезон провёл не столь ярко, как предыдущий. Клуб финишировал лишь на шестом месте в РПЛ, а в Кубке России до Суперфинала дойти не смог, пропустив вперёд по итогу финала Пути РПЛ питерский «Зенит». Возглавляет команду Владимир Федотов. Обойму основных форвардов клуба составляют Виктор Давила, Тамерлан Мусаев и Фёдор Чалов, который может покинуть клуб.