Агент Арчегов выделил лучших игроков РПЛ по итогам сезона

Марат Арчегов, агент вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, ответил на вопрос о лучших футболистах прошедшего розыгрыша чемпионата России.

«Тюкавин. Потому что он реально очень крутой сезон проводит. Сафонов. Все-таки у него в этом году ошибок практически не было, насколько я помню. Глушенков», — цитирует агента Legalbet.

По итогам минувшего сезона РПЛ золотые медали достались санкт-петербургскому «Зениту». Клуб с берегов Невы под руководством Сергея Семака в шестой раз подряд завоевали чемпионский титул.

Тюкавин был признан лучшим нападающим и игроком сезона, Сафонов одержал победу в номинации «вратарь сезона», а Глушенков стал лучшим ассистентом.