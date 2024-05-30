Агент Агкацева: Трансфер Сафонова позволит другим игрокам двигаться в Европу

Марат Арчегов, агент голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, ответил на вопрос, почему «быки» отпустили вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

По мнению агента, данный трансфер позволит остальным игрокам двигаться в сторону Европы.

«Одним из факторов, почему «Краснодар» рассматривал переход Сафонова, является Агкацев. Потому что они точно знают, что есть вратарь, который может его заменить», — приводит слова Арчегова Legalbet.

Агент считает, что Сергей Галицкий не стал бы отпускать Сафонова, если бы не был уверен в Агкацеве.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» объявит о трансфере Сафонова не раньше июня.