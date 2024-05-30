Назван лучший вратарь сезона РПЛ по числу сейвов, его команда избежала вылета

Николай Сысуев, голкипер «Оренбурга» статистикой признан лучшим вратарём прошедшего сезона РПЛ. По данным Рустата, вратарь сделал 40 сейвов – столько же или больше нет ни у кого.

Однако ближайший преследователь Сысуева, Юрий Дюпин из «Рубина» отстал ненамного – у него 39 сейвов.

На третьем месте Матвей Сафонов – голкипер сборной России 38 раз спас свои ворота.

Замыкает четвёрку лучших Евгений Латышонок – у вратаря вылетевшей «Балтики» 37 спасений.

По 30 сейвов у Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Ильи Лантратова («Локомотив»).

«Оренбург», напомним, сохранил свою прописку в РПЛ без стыковых матчей, финишировав на 12-м месте.