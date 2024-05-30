«Спартак» ушёл в отпуск до 17 июня

Футболисты московского «Спартака» отправились в отпуск. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

Сбор команды запланирован на 17 июня. На следующий день игроки пройдут медицинское обследование, а затем будут специальные тесты. 21 июня новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович проведет первую тренировку на клубной базе в Тарасовке.

При этом сообщается, что те футболисты, которые будут задействованы в своих сборных, присоединятся к команде позже остальных.

Напомним, по итогам чемпионата России – 2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.