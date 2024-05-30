Оласа остался доволен сезоном «Краснодара»

В минувшем сезоне РПЛ «Краснодар» был очень близок к тому, чтобы завоевать чемпионские медали Премьер-лиги. Однако в последнем туре клуб уступил в таблице «Зениту» лишь один балл.

Лукас Оласа, защитник «быков» заявил, что остался доволен сезоном, несмотря на серебряные медали.

«Результат с «Динамо» вполне устроил, игру провели хорошо. Но после концовки сезона грустно стало, ничего не поделаешь. Готовимся дальше. В принципе, сезоном довольны», - заявил Оласа для «Спорт-Экспресса».

Отметим, что серебро РПЛ стало наивысшим достижением «Краснодара» за клубную историю, ранее команда добиралась только лишь до бронзовых медалей.

Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру в Европе