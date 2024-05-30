Серхио Менгуаль, агент форвард «Сочи» Сауля Гуарирапы специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что его клуб выкупил венесуэльца у «Каракаса».

«Да, действительно «Сочи» выкупил Сауля, у клуба была такая опция. Останется ли он в команде на следующий сезон? С этим вопросом на данный момент лучше обратиться в клуб», - заявил агент нашему корреспонденту.

Молодой 21-летний венесуэлец стал настоящим открытием весны в чемпионате России. В 11 матчах за «Сочи» Саулю удалось отличиться девятью забитыми голами в ворота соперников в РПЛ и Кубке России, а также оформить один ассист.

«Cочи» выкупил форварда Гуарирапу у «Каракаса»