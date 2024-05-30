«Барриос находится на пути к становлению легенды РПЛ» — агент

Луис Фелипе Поссо, агент колумбийского хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о шестом чемпионском титуле своего подопечного в РПЛ.

«Считаю, что он находится на пути к становлению легенды РПЛ, поскольку он продолжит играть и выигрывать трофеи за «Зенит», — приводит слова агента Metaratings.

В минувшем розыгрыше чемпионата России 30-летний Барриос принял участие в 29 матчах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Трудовой договор Барриоса с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 14 миллионов евро.