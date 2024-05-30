Лепёхин: «Основной причиной приглашения Глушенкова в «Зенит» будет то, что он – россиянин»

Константин Лепёхин, ранее выступавший за «Зенит», дал свой комментарий о перспективах Максима Глушенкова в случае перехода в петербургскую команду.

- Ему будет очень трудно вытеснить кого-то из нынешних игроков атаки. Я считаю, что «Зенит» обладает лучшим составом. Основной причиной его приглашения будет то, что он – россиянин, - цитирует экс-игрока «сине-бело-голубых» Vprognoze.ru.

Глушенков принадлежит «железнодорожникам» с 2023 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист записал на свой счёт восемь голов и сделал 21 ассист на партнёров, проведя 38 матчей за столичный клуб.