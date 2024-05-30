Сборная России перед матчем с Беларусью лишилась защитника

Максим Осипенко, защитник национальной сборной России не сможет помочь своей команде в игре против сборной Беларуси. Эта игра пройдёт 7 июня в Минске.

По информации официального портала РФС, Осипенко помешает выйти на поле травма. Отметим, что несмотря на травму Максима тренерский штаб команды решил, что не будет вызывать другого игрока вместо Осипенко.

Свою мышечную травму Максим получил в рамках 30 тура РПЛ, когда дончане встречались в гостях с чемпионом России в лице «Зенита» (1:2).

Напомним, что товарищеская игра сборных России и Беларуси стартует в 20:00 по московскому времени в следующую пятницу.