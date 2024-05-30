Лепёхин: «Глушенков пригодился бы «Зениту»

Константин Лепёхин, в прошлом футболист петербургского клуба, высказался относительно слухов о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

- Я думаю, что сейчас Глушенков пригодился бы «Зениту». Мне нравится, как он играет. Особенно, в конце минувшего сезона. У него там какая-то сумасшедшая статистика, - передаёт слова экс-игрока «Зенита» Vprognoze.ru.

Лепёхин также отметил, что считает Глушенкова и Андрея Мостового самыми яркими игроками РПЛ.

Глушенков является игроком столичной команды с 2023 года, до этого он выступал за самарские «Крылья Советов». В минувшем сезоне на счету 23-летнего игрока 38 матчей за «Локомотив», в которых восемь раз поразил ворота соперников сделал 21 результативную передачу на партнёров.