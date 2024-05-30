Деменко: «Мусаев хочет играть за счёт опытных футболистов»

Максим Деменко, бывший игрок «Краснодара» и эксперт оценил потенциальных новичков серебряного призёра РПЛ. А именно Александра Ерохина, Фёдора Смолова и Юрия Дюпина. Каждому из них уже за 30 лет.

«Может, Мурад Мусаев хочет строить игру за счёт опытных игроков. Ерохин однозначно помог бы клубу. Смело будет играть ещё. По поводу Смолова вопрос, готов ли он к конкуренции с молодёжью», - говорит Деменко для Legalbet.

Что касается голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, то приход нового вратаря - хорошая конкуренция для Станислава Агкацева, отметил Деменко.

«Краснодар» на днях официально продлил контракт с Мурадом Мусаевым, который вновь возглавил клуб в середине минувшего марта.