Михаил Кержаков: «В «Зените» есть какой-то крот»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался об информации, которая утекает с раздевалки команды.

— Не верю, что это игроки, но какой-то крот есть. Сидит какой-то крот. У нас там 40 человек в раздевалке, — заявил Кержаков на YouTube-канале «СБГ Шоу».

В минувшем сезоне 37-летний Кержаков провел 23 матча с учетом всех турниров, в которых пропустил 19 мячей и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Кержакова с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.