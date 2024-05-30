Гелоян: «У Сперцяна очень хороший шанс уехать в Европу»

Полузащитник Ишхан Гелоян, выступающий за «Аланию», дал свой комментарий о футболисте «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

По словам армянского хавбека, у Сперцяна есть хорошие шансы перебраться в европейский клуб. Ранее была информация, что в услугах Сперцяна заинтересованы некоторые зарубежные клубы, включая дортмундскую «Боруссию».

- Не интересовался, уедет он из «Краснодара» или нет. Думаю, у него сейчас очень хороший шанс уехать куда‑то в Европу, он прекрасно проявил себя в этом сезоне на уровне РПЛ, - цитирует Гелояна «Матч ТВ».

В минувшем сезоне на счету Сперцяна 33 игры во всех турнирах, в которых он 11 раз поразил ворота соперников и отдал семь результативных передач.