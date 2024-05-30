Андреев: «Марин останется в «Оренбурге» на следующий сезон»

Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга» высказался о будущем Джимми Марина, игрока атаки уральского коллектива.

«Этим летом или зимой контракт Марина с «Оренбургом» не истекает. В следующем сезоне он с нами», - говорит Андреев «Спорт-Экспрессу».

Марин присоединился к «Оренбургу» летом 2022 года, почти два года назад. В минувшем сезоне костариканец смог сыграть за уральцев в 37 матчах, если взять все турниры. В них Марин смог четыре раза забить и три раза оформить ассист. Выступает 26-летний футболист на позиции левого вингера.

«Оренбург» под руководством Давида Деограсии смог сохранить прописку в РПЛ, финишировав на 12 месте.