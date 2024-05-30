Силкин — о Чалове: «В Европе надо постоянно доказывать, что ты лучше местных футболистов»

Российский тренер Сергей Силкин поделился комментарием о возможном отъезде нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в Европу.

Специалист заявил, что важно выбрать правильную команду. При этом он считает, что у Чалова есть все необходимое для игры в Европе.

— Чалову будет интересно попробовать себя в Европе. Никто ему там не гарантирует сладкой жизни. В Европе постоянно надо доказывать, что ты лучше, чем местные футболисты, — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Чалов появился на поле в 41 матче во всех турнирах, 16 раз отправил мяч в сетку ворот соперников и оформил пять ассистов.

Действующее соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до лета следующего года. Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.