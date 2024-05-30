Агент 23-летнего игрока атаки питерского «Зенита» Вильсона Изидора ищет новые варианты продолжения карьеры для своего клиента. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в чемпионе России планируют усилить атакующую линию и готовы расстаться с французским форвардом. К нему есть интерес из Франции, однако речь идёт лишь об аренде, а не о полноценном трансфере, что на данный момент не устраивает «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» выкупил у «Локомотива» Изидора, Вильсон имеет с питерским клубом двухлетний контракт.

Всего за прошедший сезон Изидор сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и оформил одну голевую передачу.