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Агент Изидора ищет варианты продолжения карьеры для Вильсона эксклюзив

30 Мая 2024 • 20:04 Комментировать (1)

Агент 23-летнего игрока атаки питерского «Зенита» Вильсона Изидора ищет новые варианты продолжения карьеры для своего клиента. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в чемпионе России планируют усилить атакующую линию и готовы расстаться с французским форвардом. К нему есть интерес из Франции, однако речь идёт лишь об аренде, а не о полноценном трансфере, что на данный момент не устраивает «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» выкупил у «Локомотива» Изидора, Вильсон имеет с питерским клубом двухлетний контракт.

Всего за прошедший сезон Изидор сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и оформил одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
30 Мая 2024 в 20:12
ай надыть ево тавой - розгами.. розгами.. на переваспитанье на ферму к бро.. он там быстра атучица свенинку любить.. кхе-кхе.. )))
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