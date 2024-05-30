Черданцев ответил, стоит ли Сафонову переходить в «ПСЖ»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о предстоящем переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Стоит ли Сафонову уезжать в «ПСЖ»? Стоит. Если тебе предлагают оказаться в одной из лучших организаций в своем виде деятельности, о чем тут может идти речь?» — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Эксперт считает, что настоящий спортсмен должен принимать такие вызовы.

В минувшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в 30 матчах чемпионата России, пропустил 27 голов и 11 раз смог оставить свои ворота на замке.

Ранее сообщалось, что трансфер российского голкипера обойдется парижанам в 20 миллионов евро.