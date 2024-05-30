Агент оценил шансы Рыбуса остаться в «Рубине»

Роман Орещук, агент защитника казанского «Рубина» Мацея Рыбуса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Агент заявил, что ведет поиски команды для Рыбуса, ведь не знает, предложит ли «Рубин» новый контракт.

«То, что Рахимов остается, повышает шансы, что Мацей тоже останется», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

34-летний футболист защищает цвета «Рубина» с прошлого лета. За это время он появился на поле в восьми играх во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал в свой актив один ассист.

Контракт Рыбуса с клубом истекает в конце июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.