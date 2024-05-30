Тарасов считает, что Глушенков потянет европейский уровень

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о возможном уходе нападающего «железнодорожников» Максима Глушенкова.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Зенит» и «Спартак».

«Зенит» или «Спартак»? Все зависит от того, что хочет сам футболист. Что касается Европы, если будет вариант, то его тоже нельзя отметать», — цитирует Тарасова Metaratings.

По мнению эксперта, Глушенков потянет европейский уровень, ведь он провел хороший сезон в России.

В сезоне-2023/24 нападающий принял участие в 38 встречах с учетом всех турниров, восемь раз поразил ворота соперников и записал в свой актив 21 ассист.