Корнеев – об увольнении Ганчаренко из «Урала»: «Наверное, надо было это сделать намного раньше»

Игорь Корнеев, в прошлом игрок сборной России, высказался о решении «Урала» расстаться со своим главным тренером Виктором Ганчаренко.

Сегодня екатеринбургский клуб на своих страницах в социальных сетях сообщил об увольнении белорусского специалиста.

Напомним, вчера «Урал» на своём стадионе потерпел поражение от «Акрона» в первом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, встреча завершилась со счётом 0:2.

- Наверное, надо было это сделать намного раньше, потому что это не первый такой момент, когда хочешь не хочешь, но нужно призадуматься, - передаёт слова Корнеева «Матч ТВ».