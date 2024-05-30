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Корнеев – об увольнении Ганчаренко из «Урала»: «Наверное, надо было это сделать намного раньше»

30 Мая 2024 • 19:29 Комментировать
Урал
0:2
Акрон

Игорь Корнеев, в прошлом игрок сборной России, высказался о решении «Урала» расстаться со своим главным тренером Виктором Ганчаренко.

Сегодня екатеринбургский клуб на своих страницах в социальных сетях сообщил об увольнении белорусского специалиста.

Напомним, вчера «Урал» на своём стадионе потерпел поражение от «Акрона» в первом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, встреча завершилась со счётом 0:2.

- Наверное, надо было это сделать намного раньше, потому что это не первый такой момент, когда хочешь не хочешь, но нужно призадуматься, - передаёт слова Корнеева «Матч ТВ».

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Урал Игорь Корнеев Виктор Ганчаренко ещё теги

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