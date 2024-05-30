Осинькин хотел бы вернуть Коваленко в «Крылья Советов»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Мы слышали, что Коваленко хотел бы получать больше игрового времени. Мы хотели бы вернуть к себе многих футболистов. Если бы это было возможным, мы сделали бы все», — заявил Осинькин порталу «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 20-летний Коваленко принял участие в шести матчах чемпионата России, сыграв суммарно 60 минут.

Трудовой договор Коваленко с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет два с половиной миллиона евро.