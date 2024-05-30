«Оренбург» продлит контракт с легендой клуба Малых

Андрей Малых, ветеран и защитник «Оренбурга» продлит контракт со своим уральским клубом.

Как сообщает «Спорт-Экспрессу» спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, Малых точно остаётся в команде на сезон грядущий.

«Договоримся с ним по приезде на сборы. Андрей с нами уже полжизни», - делится бесспорным фактом функционер.

Малых 35 лет. В «Оренбурге» он оказался почти 15 лет назад – в 2010 году. Тогда ещё совсем молодой футболист, уроженец Кирова переехал на Южный Урал из кировского «Динамо». Нигде кроме родного «Динамо» и «Оренбурга» кировчанин на протяжении карьеры не выступал.