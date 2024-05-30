Денис Макаров, полузащитник московского «Динамо» привлёк внимание нескольких других клубов. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Сам Денис не против сменить команду и попробовать себя на новом месте.

Напомним, что Макаров в «Динамо» уже почти три года – с августа 2021 года, тогда он перебрался в столицу из казанского «Рубина». Сейчас игроку 26 лет, в минувшем сезоне в составе бронзового призёра РПЛ он провёл 26 матчей в рамках всех официальных турниров, 21 из них – в РПЛ. В них ему удалось отличиться пятью забитыми голами.

Трудовое соглашение Макарова с «Динамо» рассчитано ещё на два года.