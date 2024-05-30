Чепчугов рассказал, за какой клуб мечтал играть

Экс-вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов ответил на вопрос о том, в какую европейскую команду он хотел перейти.

«Я мечтал перейти в итальянский чемпионат, с удовольствием поиграл бы за «Милан», — приводит слова Чепчугова портал «РБ Спорт».

Кроме того, экс-голкипер признался, что мечтал поиграть в составе сборной России, но отметил, что спокойно относится к событиям, которые не свершились.

Чепчугов завершил профессиональную карьеру в январе 2022 года. Последним клубом вратаря был красноярский «Енисей-2». Помимо этого, он выступал за ЦСКА, «Сибирь», «Ригу» и другие команды.