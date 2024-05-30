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«Спартак» не собирается покупать Глушенкова эксклюзив

30 Мая 2024 • 19:15 Комментировать

Московский «Спартак» не собирается покупать лучшего ассистента минувшего сезона РПЛ Максима Глушенкова у столичного «Локомотива». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появились новости о том, что за Глушенковым внимательно следят два других российских топ-клуба, а именно питерский «Зенит» и «Спартак». При этом отмечалось, что самому Максиму нравится в «Локомотиве», а переход в другую команду, особенно в «Зенит», он воспринимает с опасением.

Глушенков в минувшем сезоне смог в 38 матчах забить восемь голов и оформить 21 ассист. Контрактом с «Локо» он связан до конца 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Глушенков
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