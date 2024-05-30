Защитник «Акрона» Анджелкович: «Мы показали, что мы ничего не боимся»

Неманья Анджелкович, балканский легионер тольяттинского «Акрона» высказался о сенсационной победе его клуба над «Уралом» в первом стыковом матче.

«Мы показали, что мы ничего не боимся. Мы не испугались «Урала». Даже когда нападали на нашего вратаря. Легко всё получалось», - приводит слова Анджелковича телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «Акрон» с уверенным счётом обыграл «Урал» в Екатеринбурге – 2:0. Ответная игра между коллективами состоится 1 июня – уже на домашнем поле «Акрона».

По итогу регулярного сезона в Мелбет-Первой лиге «Акрон» занял третье место таблицы, пропустив вперёд «Химки» и «Динамо» из Махачкалы.