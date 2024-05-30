Черданцев рассказал, что подвело «Динамо» в решающем матче

В минувшие выходные московское «Динамо» умудрилось проиграть «Краснодару» и остаться без золотых медалей РПЛ. Георгий Черданцев назвал причину, которая подвела «бело-голубых» в самый ответственный момент.

«Подвело отсутствие чемпионского духа что у тренера, что у большинства футболистов. Лишь Антон Шунин и Фёдор Смолов понимают, что такое связь поколений, Яшин и чемпионство для «Динамо», - говорит Черданцев для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил комментатор, многие динамовцы, судя по виду, даже не расстроились тем, что не смогли взять золотые медали.

«Динамо» завершило сезон лишь на третьем месте турнирной таблицы.