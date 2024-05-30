Центральный полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц может сменить клубную прописку.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 24-летний футболист хочет получать больше игровых минут, но в «Краснодаре» никто не может ему это гарантировать. Сообщается, что у Баньяца есть несколько предложений со стороны европейских клубов.

Сербский хавбек выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. В минувшем сезоне Баньяц появился на поле в 18 матчах чемпионата России и записал в свой актив один результативный пас.

Трудовой договор полузащитника с «быками» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баньяца в 1,8 млн евро.