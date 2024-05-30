«Зенит» - самый эффективный клуб России по версии Forbes, «Спартак» - в тройке

Эксперты из Forbes составили рейтинг самых эффективных клубов России. Клубы из различных видов спорта сравнивались не только по спортивным результатам, но и по выручке, финансовым показателям, присутствии в СМИ и так далее.

Первое место в рейтинге занял футбольный «Зенит» с итоговым баллом в 91,67. Вторая позиция у «Краснодара» (85,95 балла), а тройку замыкает «Спартак» (85 баллов).

На четвёртой строчке расположился хоккейный СКА (83,69 балла), а на пятой – футбольный ЦСКА (83,21 балла).

Отметим, что «Зенит» на прошлых выходных стал чемпионом России по футболу шестой год подряд.