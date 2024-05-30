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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» - самый эффективный клуб России по версии Forbes, «Спартак» - в тройке

30 Мая 2024 • 18:29 Комментировать (1)

Эксперты из Forbes составили рейтинг самых эффективных клубов России. Клубы из различных видов спорта сравнивались не только по спортивным результатам, но и по выручке, финансовым показателям, присутствии в СМИ и так далее.

Первое место в рейтинге занял футбольный «Зенит» с итоговым баллом в 91,67. Вторая позиция у «Краснодара» (85,95 балла), а тройку замыкает «Спартак» (85 баллов).

На четвёртой строчке расположился хоккейный СКА (83,69 балла), а на пятой – футбольный ЦСКА (83,21 балла).

Отметим, что «Зенит» на прошлых выходных стал чемпионом России по футболу шестой год подряд.

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Комментарии (1) Все комментарии
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superzina
30 Мая 2024 в 18:59
Совершенно глупая , поэтому бездарная , попытка притянуть за уши показатели европейских клубов к оценке
российских клубов , людей совершенно не знакомых с нашими реалиями .
Например .
а. Ну что дает 1-ое место Зенита от "Заполняемости ,Посещаемости " ? Максимум 10% бюджета !
А среднему европейскому Клубу - 40%
б. Ну что дает ТВ Зениту ,как Чемпиону ? 1 % бюджета . А среднему европейскому Клубу - 40%
Минимум 50% бюджета любого Клуба , из перечисленных в таблице , так или иначе покрывается за счет собственника .
Поэтому употреблять " самые эффективные профессиональные спортивные клубы России" просто смЯшно !
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