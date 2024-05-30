Слишкович: «Россия для меня – вторая родина»

Владимир Слишкович, уже бывший тренер московского «Спартака» высказался о России. Босниец назвал её своей второй родиной.

«Россия для меня — вторая родина. У меня русская супруга, она из Питера. Сын — наполовину русский, в школе в Москве учится. Я чувствую Россию, как свою практически», - признаётся тренер в разговоре со Sport24.

Напомним, что в минувшую среду Слишкович официально покинул «Спартак». Последние полтора месяца балканский специалист был главным тренером «красно-белых», весьма неплохо справляясь со своей работой. Есть вероятность, что он продолжит работу в роли главного тренера российского клуба.