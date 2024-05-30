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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов вот-вот подпишет контракт с «ПСЖ»: вспоминаем российских вратарей, которые поиграли в Европе

30 Мая 2024 • 18:18 Комментировать

Матвей Сафонов переходит в «ПСЖ». Этот трансфер претендует на то, чтобы стать главным футбольным переходом российского игрока в предстоящее трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самых успешных российских голкиперов, которые играли в европейских топовых клубах.

Наши вратари играют в Европе

Достаточно сильная отечественная школа голкиперов позволяет отыскать вратарей с российскими корнями в европейских клубах. Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Никита Хайкин, Станислав Крицюк, Антон Митрюшкин – эти фамилии наверняка знакомы широкому кругу любителей футбола. Правда, особо похвастать им нечем. Лунёв не сумел зацепиться за место в леверкузенском «Байере», Лодыгин за последние два года отыграл всего 17 матчей в греческом «Панатинаикосе», Митрюшкин после поездок по Швейцарии («Сьон») и Германии («Фортуна», «Динамо» Дрезден) нечасто получает место в основном составе подмосковных «Химок».

«ПСЖ» и «Челси»

Матвей Сафонов – самый дорогой голкипер чемпионата России. Его трансферная стоимость составляет 18 млн евро, в то время как его основной конкурент на пост №1 в воротах «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стоит почти вдвое дороже (40 млн евро), но при этом ровесник Сафонова. И не просто ровесник, а родился с ним в один день – 25 февраля. Надеемся, что переход Сафонова  позволит «ПСЖ» завоевать больше трофеев, как это было с Дмитрием Хариным, который является одним из самых титулованных голкиперов России. В девяностые он выступал в составе «Челси», который еще не был избалован деньгами. За «аристократов» Харин провёл 118 матчей и завоевал с лондонским клубом ряд титулов, среди которых победа в Кубке Англии и Суперкубке УЕФА. Наши самые известные вратари вообще зачастую брали национальные и европейские Кубки. Станислав Черчесов в составе «Динамо» Дрезден выигрывал Кубок Интертото в 1993 году, Сергей Овчинников в составе «Порту» становился двукратным обладателем Кубка Португалии (сезон-1999/2000 и 2000/2001), а также Суперкубка Португалии.

Не получилось завоевать титулы у одного из «первооткрывателей» Европы, прославленного Рината Дасаева, который в конце 1988 года перебрался в «Севилью», но кроме выхода в Кубок УЕФА вместе с клубом успехов не достиг. Вот родись он на пару десятков лет позже…

Самые известные российские вратари в европейских клубах

Вратарь
Клуб
Титулы
Ринат Дасаев «Севилья» (1988-1991)
Станислав Черчесов

«Динамо» Дрезден (1993-1995)

«Тироль» (1996-2002)

Кубок Интертото

Трёхкратный чемпион Австрии
Дмитрий Харин

«Челси» (1992-1999)

«Селтик» (1999-2002)

Суперкубок УЕФА, Кубок обладателей Кубков, Кубок Англии,

Кубок английской лиги

Кубок Шотландии, чемпион Шотландии 
Сергей Овчинников

«Бенфика» (1997-1999)

«Порту» (2000-2001)

Кубок Португалии

Суперкубок Португалии

Во Франции сомневаются в уровне Сафонова перед трансфером в «ПСЖ»

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Станислав Черчесов Сергей Овчинников Лига 1 Ринат Дасаев РПЛ Матвей Сафонов ещё теги
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