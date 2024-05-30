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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаев назвал самый удачный вариант для Глушенкова

30 Мая 2024 • 18:16 Комментировать

Экс-вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался о возможном уходе нападающего Максима Глушенкова из стана «красно-зелёных».

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

«Зенит» наверняка сделает более интересное предложение с финансовой точки зрения. Но можно сесть и на скамейку. Дела в «Локомотиве» у него идут неплохо, можно и остаться», — приводит слова Абаева Metaratings.

Эксперт считает, что Глушенкову лучше отправиться в европейский клуб, чем менять команды в РПЛ, но самый удачный вариант — остаться в «Локомотиве».

В прошлом сезоне Глушенков принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет 21 ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
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