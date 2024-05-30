Георгий Зотов: «Завершать карьеру точно не собираюсь»

Георгий Зотов, опытный игрок самарских «Крыльев Советов» порассуждал о своём будущем.

«Мое будущее пока в неизвестности, но мне бы хотелось остаться в «Крыльях Советов», будем надеяться, что так и будет. Физически очень хорошо себя чувствую, точно не собираюсь завершать карьеру», - говорит футболист телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Зотову уже 34 года, защитник сыграл за «Крылья» в прошедшем сезоне в рамках 20 матчей, в них ему во всех турнирах удалось забить однажды. В Самаре он оказался на новом постоянном контракте летом 2022 года.

«Крылья» завершили сезон в середине турнирной таблицы на девятом месте.